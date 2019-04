Principe uma Ilha com Futuro  ( Ilha da Biosphera e Turismo Promissor)

Depois de percorrer de Norte à Sul, no mês de Março 2019, à minha Ilha fiquei surpreendida com inúmeros avanços feitos durante à governação de Eng. Tozé Cassandra e à sua Equipa.

Vou referir as boas praticas coisas simples,mas com muito Valor que constatei durante as minhas ferias.

Que tem muito valor para mim e também para os diferentes turistas que visitam esta mesma Ilha, e que tive a oportunidade de falar durante à minha estadia e também no Voo que vinha de Príncipe /Stome e Stomé Lisboa.

Ficaram surpreendidos e encantados com a simplicidade, o respeito e a amabilidade das pessoas do Príncipe.

Em primeiro lugar gostaria de salientar que quando fui ao Príncipe vários amigos meus em Stomé me disseram que as pessoas iriam me pedir dinheiro.

Para minha alegria minha ninguém me pediu um tostão, antes pelo contrario ofereciam-me coisas (palavras de amizade, carinho, etc). As repartições publicas tem agua nos sanitários e Papel Higiénico.

As ruas todas limpas e não se vê quase nenhum lixo no chão.

Gostaria de referir que há anos atrás na ponte de rio Papagaio havia muitos jovens sentados ao Deus dará cada um à espera da sua sorte,desnorteados sem futuro promissor.

Hoje constatei com os meus próprios Olhos, que os jovens estão bem vestidos sem “cheiro à catinga” à espera de transportes para irem trabalhar nos diferentes Hoteis da Ilha. Hoje os jovens do Príncipe tem um futuro promissor, claro que estamos no começo.

Independentemente de alguns críticos disserem que Sua Excelência Cassandra so sabe dar aval as pessoas para construírem Hoteis, que “não se constroe nenhuma Ilha com vários Hoteis”.

Eu pergunto será que o Eng Tozé tem varinha magica para pedir aos investidores para construírem fabricas ? Se tivesse eu estou certa que com o Bom senso que tem faria esta varinha magica funcionar e a Ilha estaria cheia de Fabricas.

Sendo a Ilha do Príncipe um Ilha Insular e sem grandes recursos e que todo o investimento terá que ser analisado em Stomé e sei que para ser aprovado terá que ser deixado alguma quantia nos bolsos das pessoas que dão o parecer favorável.

Não tenho nenhuma intenção de criticar este Governo mas sei e conheço investidores estrangeiros que tiveram que abandonar os diferentes projectos por causa desses “investimentos ” de malfeitores.

Nunca tinha visto na Ilha do Príncipe os Idosos serem tão bem tratados, esses tem uma estima imensurável para este Presidente do Governo Regional e a sua equipa.

Eu mesma organizei um almoço com esses idosos que consideramos pessoas vulneráveis eles disseram-me que sentem que estão incluídos na sociedade,o que não se verificava isso antes, antigamente havia discriminação com as pessoas das roças e da Cidade.

O Eng Toze Cassandra pos à disposição as carrinhas para irem buscar esses mesmos Idosos de todas as roças à começar de Sundy até ao Sul para passarem o tempo na Santa Casa, convivem, comem e ate levam comida para as suas casas.

Isto é um processo de Inclusão,as pessoas sentem-se valorizadas e não se sentem esquecidas.

Pode ser que para algumas pessoas que são pessimistas, acharem que Ele tem feito um mau trabalho,claro que na Politica é assim.

Mas gostaria de saber o que é que fariam se la estivessem?Só criticar?

Quando criticarem gostaria que apresentassem soluções, porque criticar é fácil mas fazer e executar é o mais difícil.

Deixo o meu Total apoio ao Governo de Eng.Toze Cassandra e à sua Equipa e que continue com esse saber Fazer, saber Estar e com a Humildade que so o caracteriza como um Homem Bom e Aberto para ajudar os mais vulneráveis.

O meu Bem Haja e obrigada por estar no Bom Sentido.

Vitalia Rosamonte

(Psicologa)