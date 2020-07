Um desconforto desnecessário

Este nosso artigo surge uma semana depois do que nos pareceu constituir um retrocesso na dinâmica do nosso país. O nosso primeiro impulso foi escrever uma Carta Aberta ao Sr. Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus,logo após nós, emigrantes são-tomenses, termos ouvido, com perplexidade,do Sr. Primeiro Ministro as seguintes palavras num minicomício durante a inauguração do Mercado de Bobô-Forro, no dia 23 de julho de 2020:

Cada um que está no estrangeiro (“cóbo d’áua”) a mandar bocas, que venha para aqui ajudar-nos a combater o coronavírus, ajudar-nos a desenvolver o país;

Aqui é que queremos ver homem. Quem é homem vem para aqui!

Quem é homem não foge!

A perplexidade advinha do facto de, como emigrantes, estarmos convencidos de que essa linguagem é completamente inadequada num país de emigração, que é São Tomé e Príncipe, em que cerca de 35% da população vive fora do país, população a que se convencionou chamar a Diáspora São-tomense, gente que trabalha fora, cria raízes fora, planta as suas sementes fora, mas nunca esquecendo a sua pátria, São Tomé e Príncipe. Porque apenas os néscios não entendem que há muitas razões por que um nacional decida viver fora do seu país, sendo todas elas certamente dolorosas e difíceis.

Porém, no dia seguinte, em outra atividade política, o autor de tais palavras veio dizer que toda a gente sabia a quem eram dirigidas as suas palavras do dia anterior. Sinceramente, pior a emenda que o soneto! É verdade que estamos conscientes da circunstância política do gesto e do ato e, muitos saberiam (ou adivinhariam),quem seria o destinatário direto de tais palavras. Ora, esta razão não procede, porque mesmo no calor de uma “atividade política”, um político – pelo menos um político avisado e experiente, como se supõe que um Primeiro Ministro deva ser – não pode deixar-se levar pelo taticismo e proferir palavras ambíguas suscetíveis de criar mal-estar generalizado, como foi o caso destas declarações, porque houve gente que se sentiu desconfortável pois fora habituada a ouvir estas palavras, que lhe retiravam legitimidade enquanto são-tomenses, desde o tempo da outra “senhora” – leia-se, o tempo do partido único, tempo de má memória, queremos crer mesmo para muitos do então establishment.

Quanto ao facto de as palavras serem dirigidas a um adversário político, Patrice Trovoada (até porque de outra forma as declarações seriam de uma misoginia e de um machismo inaceitáveis nos tempos que correm!),continua a ser nefasta e muito inadequada tal atitude:teria sido, isso sim,politicamente produtivo e socialmente pedagógico que, em vez de “piadas”, como se diz em São Tomé e Príncipe, um político – e, mais ainda, um Primeiro Ministro, presidente do partido no Poder! –se dirigisse ao adversário de forma direta, sem ambiguidades,de modo a não confundir Patrice Trovoada com a Diáspora de São Tomé e Príncipe.

O que aconteceu foi que, antes do pronunciamento posterior em que o PM se “explicou” (mas sem assumir que errou, o que lamentamos, pois fazer mea culpa não diminui ninguém), muitos são-tomenses no exterior, homens e mulheres que representam aproximadamente 1/3 da população do país, se sentiram incomodados com tais declarações porque leram nelas a revitalização de um atestado de menoridade que o regime da I República sempre passou àqueles nacionais que vivem fora do país, como se fossem menos são-tomenses, párias, cidadãos sem direitos de cidadania plena. Se antes tal mentalidade se entendia no quadro de um regime que não respeitava opções individuais (e outras opções, aliás), hoje essa linguagem revela não apenas um pernicioso atraso ideológico como um desconhecimento da dinâmica do mundo moderno, que não se pode fechar em fronteiras fixas.

Mas esse desconhecimento seria tanto mais grave quando vindo de um responsável político, que não se acredita que não saiba o lugar dessa população que vive fora do país e de alguns aspetos a ela associados, tais como:

que ela mantém laços com o país através das suas remessas que alimentam as famílias mais carenciadas do país;

que ela investe as suas parcas poupanças na construção civil no país;

que ela complementa as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, através do envio regular de medicamentos para familiares e amigos;

que ela é – apenas os ingénuos não o reconhecem – manipulada politicamente através das redes sociais quando convém.

O que nós, são-tomenses que vivemos fora do país e que vamos contribuindo como podemos para o desenvolvimento do país, gostaríamos de ouvir do sr. Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus (e, antes dele, muitos outros, pois esta tem sido uma reivindicação recorrente, pelo menos desde a abertura multipartidária) eram notícias sobre:

Alteração da lei eleitoral para podermos votar nas próximas eleiçõeslegislativas;

Criação de condições para que podermos fazer passaportes nas Embaixadas e Consulados;

Redução de taxas alfandegárias como medida de incentivo ao nosso regresso ao país;

Redução de taxas de juros bancárias e outros incentivos para captar as nossas poupanças;

Sensibilização dos Ministérios e outros órgãos do Estado para incentivarem a participação de quadros da Diáspora em projetos em curso nessas instituições públicas.

Claro que sabemos que aquele ato em Bobô-Forro foi um momento menos feliz e não um gesto verbal a que o bom povo costuma a classificar como “fugiu-lhe a boca para a verdade” – isto é, que disse aquilo que pensa. Nem queremos acreditar em tamanho atraso na forma de pensar o nosso país, que é um arquipélago e que tem de se pensar para além das fronteiras territoriais. Outros países,insulares ou não (mas sobretudo aqueles), têm-se desenvolvido de mãos dadas com os emigrantes, integrando essa mais-valia na dinâmica desenvolvimentista do país. Está na hora de aprender com os outros, onde os outros fizeram – e têm feito – bem. A pólvora está descoberta – porque não utilizá-la?

Lisboa, 30 de julho de 2020

Alcídio Montoya Pereira (Técnico bancário, Portugal)

Inocência Mata (Professora universitária – Portugal)

João Viegas (Informático, Portugal)

Liberato Moniz (Arquiteto, Portugal)