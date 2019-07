MP arquivou processo de 60 mil dólares envolvendo ex-ministros Elísio Teixeira e Afonso Varela

O leitor tem acesso ao despacho final de arquivamento do caso que envolve 60 mil dólares que a Agência Nacional de Petróleo pagou ao ex-ministro da Justiça Elísio Teixeira, que foi também assessor jurídico do ex PM Patrice Trovoada, numa alegada cumplicidade com o ex-Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela.

Da mesma forma o Téla Nón coloca a disposição do leitor, os artigos publicados em Dezembro do ano 2018, que relatavam o caso dos 6o mil dólares, e os documentos que provam as transacções financeiras realizadas, bem como as declarações nomeadamente da Ordem dos Advogados sobre a operação financeira realizada pela Agência Nacional de Petróleo. Transacção financeira realizada na altura sem o pagamento dos impostos devidos ao Estado.

Dados e factos para cada leitor interpretar e ficar elucidado sobre os 60 mil dólares financiados pela petrolífera Kosmos, a favor da Agência Nacional de Petróleo.

Primeiro a Nota de arquivamento do caso pela Procuradoria Geral da República :

Segundo os artigos que relatam os factos da operação, considerada ilegal pela Ordem dos Advogados :